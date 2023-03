PSI abre na 'linha de água', com Greenvolt a liderar os ganhos

O PSI abriu a sessão desta quarta-feira na ‘linha de água’, com a Greenvolt a liderar os ganhos e a Semapa as perdas. Às 8h30 o índice apresentava uma valorização de 0,03%, para 5838,11 pontos.

Das 16 cotadas que compõem o índice, apenas cinco se encontram a negociar em alta, nomeadamente um dos cinco ‘pesos pesados’ (cotadas que mais influenciam o PSI), o BCP. O banco ganha 0,84%, para 0,192 euros por ação.

Contudo, é a Greenvolt que lidera aos ganhos, ao avançar 0,98%, para 6,2 euros por ação.

No ‘vermelho’ encontram-se nove cotadas, entre elas mais três ‘pesos pesados’: Galp, EDP e EDP Renováveis. Destes, é a EDP que mais perde, ao cair 0,29%, para 4,799 euros por ação. Já a Galp perde 0,19%, para 10,24 euros, e a EDP Renováveis desliza 0,05%, para 20,03 euros.

Porém, é a Semapa que lidera as perdas, ao cair 1,44%, para 13,54 euros por ação.

A outra ‘gigante’, a Jerónimo Martins, não apresenta qualquer variação face ao fecho de terça-feira.

Lisboa segue, assim, a Europa, onde as principais praças também se encontram no ‘verde’, ainda que apresentam valorizações mais expressivas do que o PSI. O índice de referência europeu, Stoxx 600, ganha cerca de 0,5%.