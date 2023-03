PSI encerra em alta de 0,85% apesar de "afundanço" da Altri e Greenvolt

O PSI fechou a valorizar-se 0,85% na sessão desta segunda-feira, 27 de março, para os 5782,39 pontos, alinhado com as ações europeias. O Stoxx 600, índice pan-europeu, encerrou em alta de 1,1%, com as grandes capitais financeiras do continente, Londres, Paris, e Frankfurt, a apresentarem ganhos de 0,9%, 0,9%, e 1,14%, respetivamente.

Em Lisboa, a REN (+2,9% para os 2,66 euros), os CTT (+2,37% para os 3,46 euros), e a EDP (+1,84% para os 4,80 euros) lideraram as valorizações.

O BCP seguiu-se ao pódio desta segunda-feira, crescendo 1,61% para os 0,19 euros, seguido da Jerónimo Martins, que avançou 1,6% para os 20,38 euros.

Entre as quatro cotadas que fecharam em queda no índice estão a Altri, que se afundou 6,57% para os 4,55 euros; a Greenvolt, que recuou 5,18% para os 6,04 euros; a Ibersol, a cair 2,42% para os 6,44 euros; e a Navigator, a perder 0,37% para os 3,23 euros.

A Galp Energia fechou sem alterações nos 9,92 euros.