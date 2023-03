Jerónimo Martins afunda-se mais de 3% e penaliza PSI no arranque

O PSI cotava em baixa de 0,55% para os 5802,42 pontos pouco tempo depois do arranque da sessão desta quinta-feira, 23 de março, com 11 ações a apresentar perdas, três com ganhos, e duas a negociar inalteradas: a Semapa (13,34 euros) e a Ibersol (6,70 euros).

As bolsas europeias negociavam maioritariamente em baixa, com o Stoxx 600, representativo das ações europeias, a recuar 0,42% no dia seguinte à Reserva Federal ter anunciado a subida da taxa diretora em 25 pontos-base. Paris, Londres e Frankfurt recuavam 0,23%, 0,47%, e 0,26%, respetivamente.

A Jerónimo Martins, que apresentou na quarta-feira um crescimento dos lucros de 27,5% em 2022, afundava-se 3,43% para os 19,99 euros e liderava as perdas nesta manhã.

Seguiam-se os papéis da EDP Renováveis (-0,6% para os 19,79 euros), dos CTT (-0,43% para os 3,50 euros), e da Galp Energia (-0,3% para os 10,09 euros).

Nos ganhos estavam apenas o BCP (+0,51% para os 0,20 euros), a Sonae (+0,25% para os 0,99 euros), e a EDP (+0,19% para os 4,76 euros).