Com bolsas no vermelho após recusa da Fed em cortar juros ainda este ano, Suíça aumenta juros em meio ponto percentual

Na Suíça, colocando uma pedra sobre a recente crise no Credit Suisse, o banco central helvético decidiu esta quinta-feira aprovar uma subida robusta de 50 pontos-base nos juros, seguindo a linha dura do Banco Central Europeu. A bolsa em Zurique está a cair quase 1%.

A Reserva Federal norte-americana (Fed) subiu na quarta-feira os juros moderadamente - apenas 25 pontos-base, como era esperado -, mas o seu presidente, Jerome Powell, recusou descidas da taxa ainda este ano. Esta posição do responsável do banco central vai frontalmente numa direção oposta às expetativas no mercado, que conta que a Fed inicie um processo de descida dos juros já no verão.

Os investidores em bolsa zangaram-se com o banco central norte-americano e a praça de Nova Iorque acabou por fechar no vermelho na quarta-feira. A onda negativa prosseguiu esta quinta-feira em Tóquio e na abertura na Europa. Em Lisboa, o PSI cai pelo segundo dia consecutivo.

Recusa de Powell provoca perdas de 0,7% à escala mundial

Depois de dois dias consecutivos de ganhos nas bolsas à escala mundial, com uma subida de quase 2% no índice mundial MSCI, a onda vermelha voltou a assolar os mercados de ações na quarta-feira e agora na abertura de quinta-feira na Europa.

As declarações do presidente Jerome Powell de que a Fed não prevê quaisquer cortes dos juros este ano irritaram os investidores, que castigaram as bolsas de Nova Iorque com perdas globais perto de 1,7%, segundo o índice MSCI respetivo. Em virtude do peso da praça nova-iorquina na capitalização bolsista global, o índice MSCI mundial perdeu na quarta-feira 0,7%.

A Europa, que fechara quarta-feira com ganhos ligeiros de 0,4%, ainda antes de conhecida a decisão da Reserva Federal, abriu esta quinta-feira no vermelho. As maiores quedas registam-se em Estocolmo e Varsóvia. Na zona euro, a liderança nas perdas ocorre em Bruxelas. O PSI em Lisboa está a perder 0,6% e está no vermelho pelo segundo dia consecutivo.

Os investidores não gostaram, também, de ouvir a secretária do Tesouro norte-americana descartar a possibilidade de estender a todos os depósitos a garantia extraordinária sobre a totalidade dos depósitos que foi dada aos depositantes dos bancos que faliram. O teto de garantia está em 250 mil dólares (face a 100 mil euros na zona euro) e Janett Yellen, perante a subcomissão do Senado para Serviços Financeiros e Governação Geral, afastou a hipótese de tornar geral a exceção aplicada aos bancos que faliram na semana passada.