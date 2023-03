Banco de Inglaterra modera subida dos juros, com aumento de apenas 25 pontos-base

O Banco de Inglaterra (BoE, no acrónimo em inglês) decidiu esta quinta-feira subir os juros em apenas 25 pontos-base, aumentando a taxa diretora para 4,25%. Desde dezembro de 2021, quando iniciou precocemente a vaga de subida dos juros, o banco central da libra esterlina já aumentou os juros em 415 pontos-base (4,15 pontos percentuais).

Surpreendido pela subida da inflação para 10,4% em fevereiro - muito acima de 6% para os Estados Unidos e 8,5% para a zona euro -, o BoE decidiu, no entanto, optar por uma subida moderada, como a Reserva Federal norte-americana fizera na véspera.

A decisão não foi unânime. A favor do aumento votaram sete membros do comité de política monetária. Dois votaram contra, propondo que se fizesse uma pausa no aumento dos juros e se mantivesse a taxa de 4% aprovada em fevereiro.

Os juros ingleses estão acima dos do BCE (3,5%, depois da decisão a 16 de março) e abaixo dos da Reserva Federal norte-americana (5%, no limite superior do intervalo, desde a reunião de quarta-feira).