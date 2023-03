BCP dispara e PSI encerra em terreno positivo

O PSI, índice de referência da bolsa portuguesa, encerrou a sessão desta terça-feira no ‘verde’, com uma valorização de 1,76%, para 5870,1 pontos.

Das 16 cotadas que compõem o PSI (que esta semana contou com o regresso da Ibersol), apenas duas terminaram o dia em baixa, a Greenvolt e a EDP Renováveis. A energética ‘verde’ do grupo EDP faz parte do grupo de ‘pesos pesados’, mas a sua desvalorização de 0,72%, para 19,935 não foi o suficiente para abalar o índice.

No ‘verde’ ficaram 14 cotadas, nomeadamente os restantes ‘pesos pesados’: BCP, EDP, Galp e Jerónimo Martins. Foi o banco que liderou os ganhos, ao disparar 4,24%, para 0,1966 euros por ação.

Por sua vez, a EDP avançou 0,82%, para 4,803 euros por ação, a Galp cresceu 2,54%, para 10,18 euros, e a Jerónimo Martins ganhou 2,52%, para 21,18 euros.

Destaque também para os saltos da Altri (mais 4,19%, para 4,826 euros por ação) e dos CTT (mais 3,09%, para 3,505 euros).

Lisboa segue, assim, a Europa, onde as principais praças também terminaram o dia no ‘verde’. Por exemplo, o índice de referência europeu, Stoxx 600, ganhou quase 1,4%.