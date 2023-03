PSI fecha em alta, com BCP a liderar os ganhos

O PSI, índice de referência da bolsa portuguesa, encerrou a sessão desta segunda-feira no ‘verde’, com uma valorização de 0,79%, para 5791,41 pontos.

Das 15 cotadas que compõem o PSI, apenas três terminaram o dia em baixa, sendo que a Sonae liderou as quedas ao perder 1,25%, para 0,95 euros por ação.

No ‘verde’ ficaram 12 cotadas, nomeadamente todos os ‘pesos pesados’ (cotadas que mais influenciam o PSI): BCP, EDP, EDP Renováveis, Galp e Jerónimo Martins. Foi o banco que liderou os ganhos, ao avançar 2,61%, para 0,1886 euros por ação. A valorização do banco coincide com o primeiro dia de negociações após a aquisição do Credit Suisse por parte do UBS.

A EDP avançou 0,32 %, para 4,764 euros por ação, a EDP Renováveis ganhou 0,7%, para 20,08 euros, a Galp cresceu 0,38%, para 9,928 euros, e a Jerónimo Martins avançou 0,88%, para 20,66 euros.

Lisboa segue, assim, a Europa, que depois de começar o dia em baixa recuperou e fechou no ‘verde’. Por exemplo, o índice de referência europeu, Stoxx 600, ganhou quase 1%.