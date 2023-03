Galp e BCP animam PSI, que abre em terreno positivo

O PSI, índice de referência da bolsa portuguesa, abriu a sessão desta sexta-feira em terreno positivo, com a Galp e o BCP a liderarem os ganhos. Às 8h30 o índice apresentava uma valorização de 0,56%, para 5899,03 euros por ação.

Das 15 cotadas que compõem o índice, apenas três negoceiam em baixa, sendo que uma delas é a EDP Renováveis, um dos ‘pesos pesados’ (cotadas que mais influenciam o PSI). A energética cai 0,63%, para 20,46 euros por ação.

No ‘verde’ negoceiam 11 cotadas, inclusive as restantes ‘gigantes’: Galp, BCP, EDP e Jerónimo Martins. A petrolífera é a cotada que lidera os ganhos, com um salto de 3,02%, para 10,125 euros por ação, logo seguida pelo banco, que avança 2,18%, para 0,197 euros.

Já a Jerónimo Martins ganha 0,39, para 20,6 euros por ação, e a EDP cresce 0,06%, para 4,821 euros.

Lisboa segue, assim, a Europa, onde as principais praças também iniciaram o dia em alta, como por exemplo o índice de referência europeu (Stoxx 600), que avança cerca de 1%.