Crise bancária nos EUA provoca fortes quedas nas ações da banca europeia

O PSI fechou a sessão desta segunda-feira, 13 de março, em queda de 2,15% nos 5896,08 pontos, num dia de maré vermelha nas ações europeias. Os grandes índices da Europa, Londres, Paris, Frankfurt, encerraram todos com fortes perdas, a cair 2,58%, 2,9%, 3,04%, respetivamente. O Stoxx 600, índice de referência para o continente europeu, terminou o dia com uma queda de 2,42%. Todos penalizados pelo meu desempenho das cotadas do setor bancário, que registaram desvalorizações que, em alguns casos, chegaram a superar os 10%.

Em Lisboa, apenas duas cotadas escaparam das desvalorizações no PSI: a REN ficou-se inalterada nos 2,52 euros, ao passo que a EDP Renováveis encerrou em alta ligeira, de 0,3% para os 20,15 euros. Nas quedas, a liderança coube à única cotada do setor da banca que sobrou no principal índice português: o BCP perdeu 7,39% do seu valor de mercado numa única sessão, fechando nos 0,21 euros por ação.



Mas está longe de ter sido o único entre os bancos europeus, depois da resolução dos bancos norte-americanos Silicon Valley Bank e Signature nos últimos dias ter espoletado temores de um eventual contágio desta crise bancária à Europa, apesar das prontas intervenções das autoridades para garantir que os depositantes recuperam os seus depósitos na íntegra.

O subíndice Stoxx Banks, que acompanha o desempenho em bolsa de 21 financeiras europeias, desvalorizou-se 3,79% na sessão desta segunda-feira, com todos os componentes a registarem perdas. O alemão Commerzbank e o espanhol Sabadell foram os mais castigados no dia, e afundaram-se 12,71% e 11,81%, respetivamente. O maior banco da Europa continental, o BNP Paribas, perdeu 6,8%; ao passo que gigantes do setor como o espanhol Santander, o alemão Deutsche Bank, e o italiano Intesa Sanpaolo recuaram 7,35%, 4,87%, e 6,1%, respetivamente.

De regresso ao PSI, além do BCP cotadas como a Galp Energia (-4,19% para os 10,40 euros), a Sonae (-2,82% para os 1,03 euros), e a Semapa (-2,73% para os 13,52 euros) seguiram-se ao BCP na lista das cotadas que mais se desvalorizaram esta segunda-feira.

Em Wall Street, os principais índices negociavam no verde apesar das desvalorizações no setor bancário do país, a afetar de forma muito mais pronunciada pequenos bancos regionais. Perto das 18 horas, o Dow Jones Industrial Average crescia 0,48%, ao passo que o S&P 500 apreciava 0,68% e o tecnológico Nasdaq valorizava-se 1,42%. Um otimismo nascido da suspeita, já aventada por analistas, de que a Reserva Federal poderá ver-se obrigada a reduzir - ou até mesmo pausar - o ritmo de subidas da taxa de referência.