Portugal espera arrecadar até 750 milhões de euros em dívida na quarta-feira

O IGCP - Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública vai realizar, na quarta-feira, dois leilões de Bilhetes do Tesouro (BT), com maturidades de seis meses e um ano e montante indicativo até 750 milhões de euros.

Numa nota, o IGCP disse que "vai realizar no próximo dia 15 de março pelas 10:30 dois leilões das linhas de BT com maturidades em 22 de setembro de 2023 e 15 de março de 2024, com um montante indicativo global entre 500 milhões de euros e 750 milhões de euros".

Esta quarta-feira, 08 de março, Portugal colocou 397 milhões de euros e 518 milhões de euros em Obrigações do Tesouro (OT) a nove e a 12 anos, respetivamente às taxas de juro de 3,549% e 3,744%, foi anunciado.