PSI inalterado depois da abertura, com REN a liderar perdas e NOS a disparar

O índice PSI cotava na linha de água pouco depois da abertura da sessão desta quarta-feira, 8 de março, valorizando-se 0,02% para os 6031,36 pontos, com sete cotadas em alta, sete em baixa, e uma, a Corticeira Amorim, inalterada nos 9,80 euros.



A NOS, que apresentou uma queda de 4% nos lucros de 2022, liderava as subidas na manhã de quarta-feira, crescendo 2,39% para os 4,28 euros.



A REN, que apresentou igualmente resultados na terça-feira depois do fecho dos mercados, reportando um crescimento de 15% dos lucros do ano passado, era, por sua vez, a mais castigada no arranque da sessão, afundando-se 1,36% para os 2,54 euros por ação.



A limitar eventuais ganhos do PSI estavam ainda “pesos-pesados” como o BCP (-0,53% para os 0,23 euros); a EDP Renováveis (-0,29% para os 20,35 euros); e a Jerónimo Martins (-0,26% para os 19,50 euros). Os CTT, por sua vez, recuavam 0,8% para os 3,71 euros.

Na tabela das ações em alta, realça-se o desempenho da Mota-Engil, que avançava 0,75% para os 1,61 euros; e da Galp Energia, que subia 0,51% para os 10,84 euros.



No continente europeu o sentimento era predominantemente negativo, com o índice de referência Stoxx 600 a recuar 0,18%. Entre as grandes capitais financeiras, Frankfurt e Madrid apresentavam ganhos ligeiros, ao passo que Londres e Paris perdiam 0,25% e 0,15%, respetivamente.