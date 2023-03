PSI abre a valorizar-se com BCP e EDP em alta

O PSI cotava em alta de 0,11% nos 6049,58 pontos pouco depois do arranque da sessão desta terça-feira, 7 de março, com quatro cotadas no “verde”, e as restantes 11 em baixa.

Na Europa, o índice de referência Stoxx 600 negociava em queda de 0,12%. As grandes praças do continente oscilavam entre ganhos e perdas, com Frankfurt e Londres a negociarem na linha de água. Paris recuava 0,27% e Madrid, 0,15%.

O BCP (+1,23% para os 0,23 euros) e a EDP (+0,82% para os 4,80 euros) estavam a impulsionar o índice, liderando os ganhos.

Cotavam igualmente em alta a Sonae (+0,39% para os 1,04 euros) e a REN (+0,19% para os 2,57 euros). A gestora de redes energéticas apresenta resultados anuais esta terça-feira, tal como a operadora de telecomunicações NOS, que recuava 0,43% para os 4,17 euros.

A pressionar estavam cotadas dos setores do papel e da energia. A Semapa e a Greenvolt recuavam ambas 0,56% para os 14,18 euros e 7,08 euros, respetivamente. Os CTT depreciavam 0,53% para os 3,77 euros. A Navigator, subsidiária da Semapa, perdia 0,48% para os 3,32 euros.