PSI reverte ganhos iniciais e segue em baixa no início da sessão

O PSI começou a sessão desta segunda-feira, 6 de março, em alta, mas negociava, uma hora depois do arranque, em queda de 0,22% para os 6055,43 pontos. Lisboa negociava em contraciclo com a Europa, que apresentava ganhos ligeiros.

Paris e Frankfurt cresciam 0,56% e 0,26%, respetivamente. Londres cotava na linha de água, recuando 0,06%. O Stoxx 600, índice de referência para o continente europeu, avançava 0,22%.

O PSI negociava com 10 cotadas em queda e cinco em alta. As ações mais castigadas eram as da EDP Renováveis, que recuavam 1% para os 20,82 euros; seguidas das da Sonae (-0,77% para os 1,03 euros), e da Navigator (-0,65% para os 3,35 euros).

Penalizadas eram também a NOS (-0,61% para os 4,22 euros), a EDP (-0,56% para os 4,82 euros) Jerónimo Martins (-0,51% para os 19,62 euros).

No “verde” lideravam o BCP, que acrescentava 0,82% para os 0,22 euros, e a Mota-Engil, a crescer 0,74% para os 1,63 euros por ação.