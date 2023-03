BCP 'voa', mas derrapagem de EDP Renováveis leva PSI para o 'vermelho'

O PSI, índice de referência da bolsa portuguesa, encerrou a sessão desta segunda-feira no ‘vermelho’, com uma desvalorização de 0,43%, para 6043,11 pontos.

Das 15 cotadas que compõem o PSI, 11 terminaram o dia em terreno negativo, nomeadamente quatro dos cinco ‘pesos pesados’ (as cotadas que mais influenciam o índice): Galp, Jerónimo Martins, EDP e EDP Renováveis. A petrolífera deslizou 0,41%, para 11,015 euros por ação e a retalhista caiu 0,91%, para 19,54 euros.

Contudo, foi mesmo o grupo EDP quem mais pressionou o PSI, com a EDP Renováveis a liderar as perdas ao cair 3,52%, para 20,29 euros por ação. Já a EDP perdeu 1,71%, para 4,761 euros.

Por outro lado, quatro cotadas encerraram no 'verde', nomeadamente o outro ‘peso pesado’, o BCP. O banco ‘voou’, tendo registado uma valorização de 4,11%, para 0,228 euros, mas ainda assim não foi suficiente para trazer o PSI para o terreno positivo - evitou, contudo, maiores perdas do índice.

Na Europa não há uma tendência clara, com Madrid, Paris e Frankfurt no ‘verde’ e Londres no ‘vermelho’, assim como o índice de referência europeu (Stoxx 600), que terminou o dia com uma ligeira desvalorização, inferior a 0,02%.