PSI desliza, com EDP Renováveis a impedir uma maior queda

A EDP Renováveis ‘voa’ quase 4% impedindo assim o PSI de registar quedas maiores, no dia em que quase todas as cotadas iniciaram a negociação no ‘vermelho’. Às 8h40 o índice apresentava uma desvalorização de 0,07%, para 5965,14 pontos.

Das 15 cotadas que compõem o índice, duas conseguem escapar à ‘maré vermelha’: a EDP Renováveis e a Galp (ambas fazem parte do grupo de ‘pesos pesados’, isto é, cotadas que mais influenciam o PSI). Destas, é mesmo a EDP Renováveis que mais impede uma maior queda do PSI, ao ganhar 3,93%, para 20,1 euros por ação, no mesmo dia em que foi anunciado que o fundo soberano de Singapura vai investir até mil milhões num aumento de capital da EDP Renováveis.

Já a petrolífera avança 0,73%, para 11,1 euros por ação.

No ‘vermelho’ estão 11 cotadas, nomeadamente os restantes ‘pesos pesados’: BCP, EDP e Jerónimo Martins. O banco lidera as quedas ao perder 2,59%, para 0,218 euros por ação. Por sua vez, a EDP cai 2,1%, para 4,609 euros, e a Jerónimo Martins perde 0,57%, para 19,3 euros. Destaque ainda para a Mota-Engil que cai 2,5%, para 1,56 euros.

Lisboa segue, assim, a Europa, onde as principais praças também negoceiam em baixa, ainda que o PSI esteja com uma melhor prestação. O índice de referência europeu, Stoxx 600, perde cerca de 0,55%.