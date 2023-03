PSI fecha em baixa com Mota-Engil a perder quase 14%

A bolsa de Lisboa fechou esta quarta-feira, 1 de março, em baixa, com uma queda no índice PSI de 1,44% para 5969,73 pontos e com a Mota-Engil a descer quase 14%.

Das 15 cotadas que integram o índice de referência da bolsa de Lisboa, quatro subiram e 11 desceram.

A Mota-Engil, que liderou as descidas, caiu 13,98% para 1,60 euros, após ter apresentado os resultados relativos a 2022.

O grupo Mota-Engil obteve um lucro de 41 milhões de euros em 2022, um aumento de 69% face ao período homólogo, segundo os resultados da empresa divulgados esta quarta-feira.

A Galp também registou uma forte queda de 4,67% para 11,02 euros e a Greenvolt recuou 2,62% para 7,07 euros.

O BCP baixou 1,93% para 0,22 euros, a Sonae cedeu 1,45% para 1,02 euros, a EDP desceu 1,42% para 4,71 euros e a EDP Renováveis perdeu 0,36% para 19,34 euros.

A Jerónimo Martins encerrou a sessão com uma ligeira variação negativa de 0,05% para 19,41 euros.

Nas subidas ficaram a Altri (0,69% para 4,67 euros), a NOS (0,43% para 4,20 euros), a Corticeira Amorim (0,10% para 9,78 euros) e a Navigator (0,06% para 3,33 euros).

No resto da Europa, Madrid perdeu 0,76%, Milão 0,59%, Paris 0,46% e Frankfurt 0,39%, com Londres a contrariar esta tendência e a subir 0,49%.