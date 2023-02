PSI sobe 0,53% com Semapa a liderar os ganhos

A bolsa de Lisboa encerrou a sessão desta terça-feira no 'verde' com o índice PSI a subir 0,53% para 6057,20 pontos, com a Semapa a liderar os ganhos, após ter apresentado os resultados de 2022.

Das 15 cotadas que integram o índice PSI, 10 ficaram em alta, quatro em baixa e uma inalterada. A Semapa avançou 3,31% para 14,34 euros.

Os lucros da Semapa subiram 55% no ano passado, chegando aos 307,1 milhões de euros, e o Conselho de Administração (CA) vai propor uma distribuição de dividendos de 0,95 euros por ação.

De acordo com a informação comunicada à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), no total, a distribuição de dividendos que o CA vai propor à assembleia-geral de acionistas corresponde a 75,9 milhões de euros.

Em sentido contrário, a EDP Renováveis liderou as descidas e caiu 0,69% para 19,41 euros, depois de anunciar que registou um resultado líquido recorrente de 671 milhões de euros em 2022, um aumento de 2% em relação ao ano anterior.

A EDP também baixou 0,48% para 4,78 euros, a Jerónimo Martins perdeu 0,41% para 19,42 euros e a NOS desceu 0,05% para 4,18 euros.

Nas maiores subidas, a Sonae avançou 2,27% para 1,04 euros e o BCP somou 1,87% para 0,23 euros.

O Millennium BCP teve lucros de 207,5 milhões de euros em 2022, mais 50% do que os 138,1 milhões de euros de 2021, anunciou o banco na segunda-feira.

Entre as cotadas com ganhos superiores a 1% ficaram ainda a Altri (1,53% para 4,64 euros), a Mota-Engil (1,31% para 1,86 euros) e a Navigator (1,22% para 3,33 euros).

A REN subiu 0,39% para 2,55 euros e a Galp avançou 0,35% para 11,56 euros.

No resto da Europa, Londres desceu 0,74%, Paris 0,38% e Frankfurt 0,11%, mas Madrid subiu 0,86% e Milão 0,12%.