PSI abre a cair sob pressão do grupo EDP

O índice bolsista português PSI negociava em queda de 0,2% para os 6013,46 pontos pouco tempo depois da abertura da sessão desta terça-feira, 28 de fevereiro.

Sete cotadas negociavam em queda, seis em alta e duas, a NOS e a Navigator, inalteradas nos 4,19 euros e 3,29 euros, respetivamente.

Na Europa, o sentimento era negativo: Paris perdia 0,45%, Londres recuava 0,34%, e Frankfurt caía 0,4%. O índice de referência para o continente Stoxx 600 desvalorizava-se 0,45%

As perdas eram encabeçadas pela Greenvolt, que recuava 1,79% para os 7,13 euros; seguida da EDP Renováveis (-1,25% para os 19,30 euros), e da casa-mãe EDP (-0,98% para os 4,75 euros).

A EDP Renováveis apresentou resultados depois do fecho da sessão de segunda-feira, reportando um aumento de 2% do resultado líquido recorrente para os 671 milhões de euros em 2022. A EDP apresenta resultados na quarta-feira, 1 de março, depois do fecho do mercado.



A Semapa, que anunciou na segunda-feira à noite uma subida de 55% do lucro relativo ao ano passado, negociava em alta de 1,58% nos 14,10 euros, à cabeça dos ganhos.

O BCP, que também reportou na segunda-feira um crescimento de 50% do lucro de 2022, cotava em alta de 0,8% para os 0,23 euros, sendo a segunda na tabela das valorizações.