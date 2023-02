PSI sobe 0,05% e bolsas europeias fecham no 'vermelho'

A bolsa de Lisboa encerrou a sessão desta sexta-feira com o índice PSI a registar uma ligeira subida de 0,05% para 5.984,49 pontos, em contraciclo com as principais praças europeias.

Das 15 cotadas que integram este índice, oito desceram, cinco subiram e duas ficaram inalteradas.

A EDP Renováveis foi a que mais subiu (1,68% para 19,69 euros) e os CTT lideraram as descidas (-1,36% para 3,63 euros).

No resto da Europa, Paris caiu 1,78%, Frankfurt 1,72%, Milão 1,07%, Londres 0,37% e Madrid 0,33%, com os mercados arrastados pela subida da inflação nos Estados Unidos, que aumenta os receios de novas subidas das taxas de juro e provoca igualmente perdas na bolsa de Nova Iorque.

A meio da sessão, o índice Dow Jones baixa 1,15% e o Nasdaq 1,89%.