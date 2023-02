PSI abre dia em alta com BCP a crescer 2,8%

O PSI cotava, pouco tempo depois da abertura da sessão desta sexta-feira, 24 de fevereiro, em alta de 0,55% para os 6014,08 pontos.

Oito cotadas negociavam em alta. O BCP liderava as subidas, crescendo 2,8% para os 0,23 euros por ação, seguido da Mota-Engil (+1% para os 1,82 euros) e da Galp Energia (+0,99% para os 11,69 euros).

Destacam-se ainda, nos ganhos, a Semapa (+0,89% para os 13,62 euros) e a EDP Renováveis (+0,4% para os 19,48 euros).

A EDP e a Altri cotavam inalteradas nos 4,76 euros e 4,55 euros, respetivamente.

Nas quedas, nota para a Jerónimo Martins, que recuava 0,31% para os 19,39 euros e liderava as perdas; seguida da Corticeira Amorim, que caía 0,21% para os 9,61 euros.

Na Europa, as principais bolsas negociavam com ganhos, com Londres a avançar 0,31%, Paris a apreciar 0,35%, e Frankfurt a crescer 0,18%. O Stoxx 600, índice de referência para o continente, subia 0,39%.