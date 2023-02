PSI fecha positivo apoiado por subida de 5,22% do BCP

A bolsa de Lisboa encerrou a sessão desta quinta-feira no 'verde', com o índice PSI a avançar 0,87% para 5.981,37 pontos, apoiado por uma subida de mais de 5% do BCP.

Das 15 cotadas que integram o PSI, oito subiram, seis desceram e uma ficou inalterada. O BCP, que liderou as subidas, avançou 5,22% para 0,22 euros.

A Galp avançou 1,71% para 11,57 euros, os CTT subiram 1,24% para 3,68 euros e a Semapa ganhou 0,90% para 13,50 euros.

Em terreno positivo ficaram ainda a EDP Renováveis (0,86% para 19,37 euros) e a Sonae (0,65% para um euro).

A Corticeira Amorim subiu 0,21% para 9,63 euros, tendo anunciado após o encerramento do mercado que fechou 2022 com lucros de 98,4 milhões de euros, um aumento de 31,6% face ao período homólogo.

O grupo destacou que no ano passado, as vendas atingiram 1.021 milhões de euros, um crescimento de 21,9% face ao ano anterior.

Nas descidas, a Mota-Engil caiu 2,49% para 1,80 euros e a Greenvolt baixou 1,50% para 7,21 euros.

Com descidas inferiores a 1% ficaram a NOS (4,14 euros), a Jerónimo Martins (19,35 euros), a Navigator (3,26 euros) e a EDP (4,76 euros).

No resto da Europa, Milão subiu 0,65%, Madrid 0,64%, Frankfurt 0,49% e Paris 0,25%, com Londres em contraciclo a perder 0,29%.