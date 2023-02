Bolsa de Lisboa fecha com PSI a ceder 0,04%

A bolsa de Lisboa encerrou a sessão desta segunda-feira, 20 de fevereiro, com uma ligeira descida no índice PSI de 0,04% para 6020,17 pontos e com o BCP a liderar as subidas.

Das 15 cotadas que integram o índice, sete ficaram em alta e oito em baixa. O BCP subiu 1,25% para 0,21 euros.

Nas descidas, a Navigator liderou e caiu 1,72% para 3,31 euros, após ter valorizado mais de 3% na última sessão, na sequência da apresentação de resultados na quinta-feira ao fim da tarde.

A Navigator registou, no ano passado, lucros de 392,5 milhões de euros, mais do dobro do obtido em 2021, tendo o volume de negócios superado pela primeira vez dois mil milhões de euros.

No resto da Europa, Milão desceu 0,56%, Madrid 0,55%, Paris 0,16% e Frankfurt terminou com uma ligeira variação negativa de 0,03%, mas Londres registou uma subida de 0,12%.