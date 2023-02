Bolsa de Lisboa fecha em alta com PSI a subir 0,35%

A bolsa de Lisboa fechou esta sexta-feira, 17 de fevereiro, em alta, ao contrário das principais praças europeias, tendo o índice PSI avançado 0,35% para 6.022,54 pontos.

Das 15 cotadas que integram o principal índice da bolsa, 10 subiram e cinco desceram.

A Navigator liderou as subidas, com um ganho de 3,12% para 3,37 euros, após ter apresentado resultados na quinta-feira ao fim da tarde.

A Navigator registou, no ano passado, lucros de 392,5 milhões de euros, mais do dobro do obtido em 2021, tendo o volume de negócios superado pela primeira vez dois mil milhões de euros. "O volume de negócios aumentou 54% para 2465 milhões de euros, ultrapassando pela primeira vez na história do grupo a barreira dos dois mil milhões de euros", lê-se na nota publicada na Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Nas descidas, a Galp caiu 2,43% para 11,65 euros.

No resto da Europa, Milão desceu 0,37%, Frankfurt 0,33%, Paris 0,25% e Londres 0,10%, mas Madrid terminou a sessão com uma ligeira variação positiva de 0,06%.