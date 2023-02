PSI cai 0,12% com Galp a liderar descidas

A bolsa de Lisboa terminou a sessão desta terça-feira, 14 de fevereiro, com o índice PSI a recuar 0,12% para 5885,78 pontos e a Galp a registar uma descida acima de 3% pelo segundo dia consecutivo.

Das 15 cotadas que integram o PSI, seis subiram, oito desceram e uma permaneceu inalterada. A Galp, que liderou as descidas, caiu 3,12% para 11,50 euros.

A Galp registou, em 2022, lucros de 881 milhões de euros, quase o dobro do que obteve no ano anterior, segundo com um comunicado publicado na segunda-feira na Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Nas subidas, o BCP destacou-se ao ganhar 3,48% para 0,21 euros.

No resto da Europa, Madrid subiu 0,57%, Milão 0,22%, Londres 0,08%, Paris 0,07%, mas Frankfurt encerrou em terreno negativo com uma descida de 0,11%.