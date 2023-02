Galp inicia esta quarta-feira recompra de ações no valor de 500 milhões de euros

A Galp Energia vai dar início esta quarta-feira, 15 de fevereiro, ao seu novo programa de recompra de ações no valor de 500 milhões de euros, que tinha sido prometido no final do ano passado, como uma forma complementar de remunerar os acionistas, além da distribuição de dividendos.

Em comunicado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a Galp indica que arrancará com a operação que levará à redução do capital emitido após a compra de ações próprias, processo que será coordenado pelo banco de investimento Morgan Stanley.

A recompra de ações teve um primeiro programa levado a cabo no ano passado, no montante de 150 milhões de euros, que culminou com a extinção de 14,1 milhões de títulos que a Galp adquiriu aos seus acionistas (representativos de 1,71% do seu capital), tendo a redução de capital sido concretizada em dezembro último.

A recompra de ações tem sido uma estratégia levada a cabo por várias empresas para remunerar os seus investidores, e nos últimos meses diversas petrolíferas vêm aproveitando a subida dos seus resultados para reforçar os planos de aquisição dos seus próprios títulos.

No que toca aos dividendos, a Galp está a remunerar os seus acionistas com o pagamento de 52 cêntimos por ação, mas assumiu o compromisso de elevar essa remuneração em 4% ao ano.

No seu plano para o período de 2023 a 2025 a Galp prevê que um terço do seu cash flow orgânico (ou seja, não resultante de aquisições) seja canalizado para distribuir dividendos e recomprar ações próprias.