PSI cai 0,90% em contraciclo com bolsas europeias

A bolsa de Lisboa encerrou esta segunda-feira, 13 de fevereiro, no "vermelho", com o índice PSI a cair 0,90% para 5892,88 pontos, contrariando os ganhos das principais praças europeias.

Das 15 cotadas que integram o PSI, nove subiram e seis desceram, com o BCP a perder 4,10% para 0,20 euros e a Galp a baixar 3,61% para 11,87 euros.

A Galp registou, em 2022, lucros de 881 milhões de euros, quase o dobro do que obteve no ano anterior, de acordo com um comunicado publicado esta segunda-feira na Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Este valor compara com os 457 milhões de euros que a Galp tinha registado em 2021.

Nas subidas, os CTT lideraram (+1,23% para 3,71 euros).

No resto da Europa, Paris subiu 1,11%, Madrid 1,02%, Londres 0,83%, Milão 0,63% e Frankfurt 0,58%.