PSI contraria Europa e abre no "verde" com locomotiva Galp Energia

O PSI abriu em alta de 0,51% para os 5950,80 pontos na sessão desta sexta-feira, 10 de fevereiro, com 10 cotadas a negociar com ganhos entre as 15 ações do índice.

Na Europa negociava-se em contraciclo. Londres perdia 0,22%, Paris, 0,24%, e Frankfurt, 0,46%.



O índice de referência para as ações europeias, o Stoxx 600, recuava 0,58%.



Em Lisboa, a Galp Energia valorizava-se 2,21% para os 12,24 euros e encimava a lista de cotadas ganhadoras. Seguia-se a Semapa, que crescia 0,93% para os 13,04 euros, e a EDP, a avançar 0,81% para os 4,63 euros. Destaque ainda para a Navigator, que aumentava 0,74% para os 3,26 euros.

Nas perdas, a Mota-Engil era a que mais se desvalorizava (-1,95% para os 2,01 euros), seguida da Greenvolt, a depreciar 0,53% para os 7,56 euros, e da EDP Renováveis, que recuava 0,2% para os 19,89 euros.