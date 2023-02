Galp anima PSI, que fecha em terreno positivo, ao contrário da Europa

O PSI, índice de referência da bolsa portuguesa, encerrou a última sessão da semana em alta, com uma valorização de 0,33%, para 5946,38 pontos.

Das 15 cotadas que compõem o PSI, sete terminaram o dia em terreno positivo, nomeadamente três dos cinco ‘pesos pesados’ (as cotadas que mais influenciam o índice): Galp, EDP e EDP Renováveis. A petrolífera foi a cotada que liderou os ganhos, ao disparar 2,8%, para 12,325 euros por ação.

Já a EDP avançou 0,39%, para 4,609 euros por ação, e a sua subsidiária do setor das renováveis ganhou 0,58%, para 20,04 euros.

Também sete cotadas encerraram no ‘vermelho', incluindo os restantes ‘pesos pesados’, BCP e Jerónimo Martins, que perderam 0,19% e 1,23% para 0,2102 e 19,21 euros por ação, respetivamente. A retalhista dona do Pingo Doce registou a maior perda do dia.

Por sua vez, os CTT não registaram qualquer variação face ao fecho de quinta-feira.

Lisboa contraria, assim, a Europa, onde as principais praças encerraram no ‘vermelho’.O índice de referência europeu (Stoxx 600) caiu cerca de 1,05%.