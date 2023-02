PSI ganha em arranque de sessão "verde" na Europa

O índice PSI negociava no início da sessão desta quarta-feira, 8 de fevereiro, em alta de 0,14% para os 5931,90 pontos, num dia em que na Europa se registavam ganhos nas principais praças europeias.

Londres crescia 0,64%, Paris avançava 0,33%, e Frankfurt ganhava 0,48%. O índice de referência para as ações europeias, o Stoxx 600, aumentava 0,58%.



Entre as 15 cotadas do PSI, oito cotavam em alta com a liderança a caber à Mota-Engil (+1,14% para os 1,95 euros), com o BCP (+0,98% para os 0,21 euros) e a Galp Energia (+0,78% para os 12,21 euros) a seguirem-se na lista.



Nos recuos, os CTT perdiam 1,86% para os 3,69 euros, com a Navigator a cair 0,55% para os 3,27 euros, e a Greenvolt a depreciar 0,52% para os 7,65 euros.

A REN era a única cotada a negociar inalterada nos 2,53 euros.