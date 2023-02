PSI inalterado em abertura mista na Europa: BCP lidera ganhos, Navigator perdas

O índice PSI começou a sessão desta terça-feira, 7 de fevereiro, a negociar inalterado, com ganhos de 0,03% para os 5908,62 pontos.



A tendência europeia era também indefinida pouco depois da abertura, com Londres a subir 0,51% mas Paris e Frankfurt a caírem 0,06% e 0,28%, respetivamente.



O Stoxx 600, índice de referência para a Europa, subia 0,25%



Em Lisboa, cinco cotadas valorizavam-se esta manhã, com o BCP (+1,05% para os 0,20 euros) a encabeçar a lista de ganhos.



Seguia-se a Galp Energia (+0,46% para os 11,99 euros) e a Semapa (+0,32% para os 12,48 euros).



A EDP e a Mota-Engil negociavam inalteradas nos 4,67 euros e 1,87 euros, respetivamente.



Nas desvalorizações, a cotada com pior desempenho era a Navigator, a recuar 0,67% para os 3,24 euros, com a Corticeira Amorim (-0,53% para os 9,35 euros) e a NOS (-0,51% para os 3,93 euros) a seguirem-se na lista.