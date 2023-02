PSI recua 0,30% com BCP no topo das quedas

A bolsa de Lisboa fechou a sessão desta segunda-feira em baixa, com o índice PSI a recuar 0,3% para 5906,77 pontos e o BCP a liderar as descidas ao perder 2,87%.

Das 15 cotadas que integram o índice de referência da bolsa de Lisboa, oito subiram, seis desceram e uma ficou inalterada (REN).

As ações do BCP encerraram a valer 0,20 euros. Nas maiores descidas ficaram ainda a Galp (-1,28% para 11,94 euros) e a Greenvolt (-1,16% para 7,66 euros).

Com desvalorizações inferiores a 0,30% terminaram a Jerónimo Martins (19,56 euros), a Altri (4,64 euros) e a NOS (3,95 euros).

Nas subidas, a Mota-Engil destacou-se com um ganho de 3,88% para 1,87 euros. As ações da empresa registaram uma valorização de 57% desde o início do ano.

A Corticeira Amorim avançou 1,73% para 9,40 euros e a Semapa progrediu 0,97% para 12,44 euros.

Em terreno positivo ficaram também a EDP Renováveis (0,65% para 20,18 euros) e a EDP (0,52% para 4,67 euros).

No resto da Europa, as quedas foram mais acentuadas. Paris perdeu 1,34%, Frankfurt 0,84%, Londres 0,82 e Madrid 0,72%, mas Milão escapou às descidas e avançou 0,27%.