PSI começa semana inalterado, Mota-Engil destaca-se nos ganhos

O PSI começou a sessão desta segunda-feira, 6 de fevereiro, praticamente inalterado, em queda de 0,03% para os 5922,80 pontos.



Na Europa, os principais índices registavam perdas mais substanciais: Londres recuava 0,56%; Frankfurt, 0,69%; e Paris, 0,77%.



O índice de referência para todo o continente europeu, o Stoxx 600, caía 0,49% pouco depois da abertura.



Sete cotadas negociavam em queda no arranque, com a Greenvolt (-0,39% para os 7,72 euros) a liderar, seguida da EDP Renováveis (-0,25% para os 20 euros) e da Navigator (-0,18% para os 3,25 euros).



Do outro lado da tabela cotava a Mota-Engil, que se valorizava 1,33% para os 18,3 euros por ação; com a Semapa (+0,65% para os 12,40 euros) e a NOS (+0,35% para os 3,96 euros) a participarem dos lugares cimeiros.