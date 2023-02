Energéticas têm mau dia e PSI cai 0,55% no fecho

O PSI fechou a sessão desta sexta-feira, 3 de fevereiro, em queda de 0,55% para os 5924,32 pontos, com nove cotadas em queda e seis em alta.



Na Europa a tendência oscilou entre os ganhos de 1,04% em Londres e de 0,94% em Paris; e as perdas de 0,21% em Frankfurt.

O Stoxx 600, índice pan-europeu, encerrou em alta de 0,27%.



As energéticas foram as principais responsáveis pelo mau desempenho do PSI no último dia da semana. A EDP Renováveis recuou 2,43% para os 20,05 euros e liderou as perdas, seguida da REN (-1,75% para os 2,53 euros) e da Galp Energia (-1,14% para os 12,09 euros).



A colmatar parte das desvalorizações estiveram os CTT (+1,37% para os 3,71 euros), Semapa (+1,15% para os 12,32 euros), e o BCP (+0,88% para os 0,21 euros).