PSI fecha em alta de 0,85%, com Mota-Engil a disparar 5,46%

O PSI fechou a sessão desta quinta-feira, 2 de fevereiro, em alta de 0,85% nos 5957,07 pontos, com a Mota-Engil na liderança dos ganhos, tendo crescido 5,46% para os 1,82 euros por ação.

O dia foi igualmente positivo na Europa, com o Stoxx 600, índice pan-europeu, a fechar em alta de 1,35%. O DAX de Frankfurt foi, entre as principais praças, o que mais se valorizou, com 21,6%, seguido do CAC de Paris (+1,26%) e o FTSE de Londres (+0,76%).

Além da Mota-Engil, a EDP Renováveis e a EDP cresceram 3,24% e 2,84%, respetivamente, para fecharem nos 20,55 euros e 4,68 euros. O BCP encerrou em alta de 2,36% nos 0,20 euros.



Das 15 cotadas do índice, seis fecharam em baixa, com destaque para a Semapa (-3,64% nos 12,18 euros), a Galp Energia (-2,16% para os 12,23 euros), e para a Corticeira Amorim (-0,86% para os 9,22 euros).