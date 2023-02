PSI cresce em dia de indefinição na Europa

O PSI fechou a sessão desta quarta-feira, 1 de fevereiro, em alta de 0,35% nos 5907,01 pontos, com a Semapa (+4,29% para os 12,64 euros) a liderar os ganhos na praça lisboeta.



Na Europa, a sessão foi de tendência indefinida, à espera das decisões de política monetária da Reserva Federal dos Estados Unidos desta quarta-feira, e do Banco de Inglaterra e do Banco Central Europeu na quinta-feira.



O Stoxx 600, índice pan-europeu, fechou praticamente inalterado, em queda de 0,08%.



Além da Semapa, figuram no pódio das valorizações a Corticeira Amorim (+2,31% para os 9,30 euros) e o BCP (+1,95% para os 0,20 euros).



Destaque ainda para os ganhos da Navigator (+1,93% para os 3,28 euros) e da Sonae (+1,34% para os 0,95 euros).



Das 15 cotadas que compõem o PSI, cinco perderam valor. A Jerónimo Martins foi a que mais valor perdeu nesta sessão, caindo 2,01% para os 19,54 euros.