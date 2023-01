PSI em dia de ganhos graças a subida de 3,66% do BCP

O PSI fechou a sessão desta terça-feira, 31 de janeiro, em alta de 0,17% para os 5886,34 pontos, com 9 cotadas a encerrar em alta e 6 em baixa.



Na Europa, o Stoxx 600, índice representativo do continente, caiu 0,21% num dia misto entre as grandes praças.



Londres e Madrid recuaram 0,17% e 0,19%, respetivamente, ao passo que Frankfurt e Paris fecharam praticamente inalteradas, apresentando ganhos muito ligeiros.



A cotada líder nas valorizações em Lisboa foi o BCP, que cresceu 3,66% para os 0,20 euros. Segue-se a Mota Engil (+1,8% para os 1,70 euros) e a Corticeira Amorim (+1,56% para os 9,09 euros).



Na liderança das perdas terminaram a EDP Renováveis (-1,21% para os 19,95 euros), a Jerónimo Martins (-0,89% para os 19,84 euros), e a EDP (-0,87% para os 4,56 euros).