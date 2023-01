PSI cai mais de 1% com energéticas em perda

O PSI fechou a sessão desta segunda-feira, 30 de janeiro, em queda de 1,02% nos 5876,20 pontos, com apenas duas das 15 cotadas que compõem o índice em alta.



Na Europa, bolsas como a de Paris e de Frankfurt perderam 0,21% e 0,16%, respetivamente, apesar de Londres ter escapado às perdas europeias ao subir 0,25%. O Stoxx 600, índice representativo do continente, recuou 0,15%.



Lisboa teve, assim, um pior desempenho face às grandes praças europeias - e muito devido às fortes quedas das energéticas na primeira sessão da semana. As perdas foram lideradas pela Greenvolt, que recuou 2,64% para os 7,73 euros, seguida da EDP Renováveis (.2,09% para os 20,19 euros), da Altri (-1,95% para os 4,62 euros), e da EDP (-1,61% para os 4,60 euros).



Nas valorizações, apenas a Corticeira Amorim (+0,34% para os 8,95 euros) e a Mota-Engil (+1,95 para os 1,68 euros) registaram ganhos na sessão desta segunda-feira.