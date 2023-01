EDP e BCP pressionam PSI no arranque da sessão

O PSI iniciou a sessão desta sexta-feira, 27 de janeiro, a recuar 0,38% para os 5939,25 pontos, num dia em que na Europa, entre as grandes capitais, Londres crescia 0,1%, Frankfurt negociava praticamente inalterado, e Paris caía 0,29%. O Stoxx 600 perdia 0,13%.

Lisboa iniciou a última sessão da semana com cinco cotadas em alta, oito em baixa, e os CTT e a Semapa inalterados nos 3,56 euros e 12,20 euros, respetivamente.



No arranque, a líder dos ganhos era a Mota-Engil (+1,1% para os 1,65 euros), com a Greenvolt (+0,89% para os 7,94 euros) e a Jerónimo Martins (+0,6% para os 20,16 euros) a acompanharem a construtora nas subidas.

Na liderança das quedas cotavam a EDP (-1,2% para os 4,70 euros), o BCP (-0,93% para os 0,19 euros), e a Navigator, que perdia 0,8% para os 3,21 euros.