PSI sobe com Mota-Engil a liderar ganhos pelo terceiro dia consecutivo

A bolsa de Lisboa encerrou a sessão desta quinta-feira em alta, com o índice PSI a subir 1,07% para 5961,77 pontos e com a Mota-Engil a liderar as subidas pela terceira sessão consecutiva.

Das 15 cotadas que integram o índice de referência da bolsa de Lisboa, 11 subiram e quatro desceram.

A Mota-Engil disparou 8,34% para 1,64 euros, após ter registado uma subida de 7,09% na sessão anterior e uma valorização de 3,37% na terça-feira.

A Navigator também se destacou com uma subida de 4,38% para 3,24 euros, a Altri ganhou 2,85% para 4,77 euros e o BCP avançou 2,50% para 0,19 euros.

A EDP Renováveis somou 2,26% para 20,85 euros, os CTT subiram 1,86% para 3,56 euros e a Sonae progrediu 1,40% para 0,94 euros.

Entre as cotadas com ganhos inferiores a 1%, a Galp ficou em 12,69 euros e a Semapa em 12,20 euros.

Nas descidas a Greenvolt liderou e caiu 1,13% para 7,87 euros e a EDP desceu 0,71% para 4,75 euros.

Ainda em terreno negativo, a Corticeira Amorim perdeu 0,11% para 8,86 euros e a Jerónimo Martins cedeu 0,10% para 20,04 euros.

As principais bolsas europeias também terminaram com ganhos. Milão subiu 1,32%, Madrid 0,87%, Paris 0,74%, Frankfurt 0,34% e Londres 0,21%.