Navigator e BCP "puxam" PSI para os ganhos no arranque

O PSI abriu a sessão desta quinta-feira, 26 de janeiro, em alta de 0,61% para os 5934,61 euros, com 11 cotadas em alta e quatro em baixa.



Na Europa, o Stoxx 600 crescia 0,63%. As principais praças negociavam igualmente em alta: Londres crescia 0,28%, Frankfurt subia 0,34%, e Paris apreciava 0,74%.



A mais beneficiada pela tendência altista era a Navigator, que crescia 3,16% para os 3,20 euros. O BCP (+1,92% para os 0,19 euros) e a Mota-Engil (+1,46% para os 1,53 euros) cotavam igualmente em alta e eram parte do pódio das valorizações.



A Greenvolt negociava em baixa de 0,25% para os 7,94 euros, seguida da REN (-0,19% para os 2,57 euros), da Galp Energia (-0,12% para os 12,61 euros), e da EDP (-0,06% para os 4,79 euros).