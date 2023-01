PSI começa sessão em queda ligeira, Greenvolt cai quase 2%

O PSI negociava em queda ligeira na abertura da sessão desta terça-feira, 24 de janeiro, recuando 0,21% para os 5960,00 pontos, com cinco cotadas a apresentar ganhos, e dez a perder valor.



Na Europa, o Stoxx 600, índice representativo do continente, cotava praticamente inalterado com uma valorização de 0,086%. Londres recuava 0,42%, contrariando a tendência de Paris e Frankfurt, que se valorizavam 0,29% e 0,16%, respetivamente.



Em Lisboa, as perdas eram lideradas pela Greenvolt, que perdia 1,87% para os 7,89 euros. Acompanhavam-na, como lanternas vermelhas do índice, a Galp Energia (-0,96% para os 12,88 euros), e a Navigator (-0,76% para os 3,14 euros).



No pódio do outro lado da tabela estavam o BCP, líder das valorizações (+1,32% para os 0,19 euros), a Mota-Engil (+1,17% para os 1,38 euros), e os CTT (+0,86% para os 3,52 euros).