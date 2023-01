Altri e Sonae derrapam. PSI fecha no "vermelho"

O PSI, índice de referência da bolsa portuguesa, encerrou a sessão desta terça-feira em baixa, com a Altri e a Sonae a liderar as perdas do dia. No final da sessão, o índice apresentou uma desvalorização de 0,56%, para 5939,31 pontos.

Das 15 cotadas que compõem o PSI, nove terminaram o dia em terreno negativo, com destaque para a Altri e a Sonae, que derraparam - ambas mais de 3%. Mais precisamente, a Altri caiu 3,6% e a Sonae 3,35%, para 4,714 e 0,9385 euros por ação, respetivamente.

Mas além destas derrapagens, o PSI foi também afetado por três dos cinco “pesos pesados” (as cotadas que mais influenciam o índice): Galp, Jerónimo Martins e EDP Renováveis. A petrolífera perdeu 1,58%, para 12,8 euros por ação, a retalhista caiu 1,48%, para 19,94 euros, e a energética decresceu 1,27%, para 20,27 euros.

Por outro lado, seis cotadas encerraram a “verde”, incluindo os restantes “pesos pesados”, BCP e EDP, que avançaram 1,32% e 0,57%, para 0,1915 e 4,793 euros por ação, respetivamente.

Na Europa não há uma tendência clara. Se Frankfurt e Londres terminaram o dia em baixa, não foi esse o resultado em Madrid e Paris. Mas o índice de referência europeu (Stoxx 600) encerrou em terreno negativo, ao perder perto de 0,2%.