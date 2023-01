Bolsa de Lisboa cai 0,26% ao contrário das principais praças europeias

A bolsa de Lisboa encerrou esta segunda-feira, 16 de janeiro, em baixa, pela segunda vez este ano, com o índice PSI a perder 0,26% para 6.015,77 pontos, em contraciclo com a maioria das principais praças europeias.

Das 15 cotadas que integram o PSI, 12 caíram e três subiram.

Os CTT - Correios de Portugal lideraram as quedas ao cair 0,77% para 3,21 euros.

A Galp Energia recuou 0,62% para 12,78 euros, seguindo-se a NOS (-0,60% para 3,95 euros), a EDP (-0,54% para 4,80 euros), a EDP Renováveis (-0,51% para 21,55 euros), a Altri (-0,49% para 5,06 euros), a REN (-0,39% para 2,55 euros), a Jerónimo Martins (-0,29% para 20,32 euros), a Greenvolt (-0,26% para 7,82 euros), a Navigator (-0,17% para 3,48 euros), a Semapa (-0,16% para 12,50 euros) e a Corticeira Amorim (-0,11% para 8,83 euros).

Nas subidas destacou-se a Mota Engil, que avançou 4,29% para 1,36 euros, enquanto o BCP subiu 0,37% para 0,19 euros e a Sonae 0,25% para 0,98 euros.

A maioria das principais bolsas europeias fecharam em terreno positivo, com Frankfurt a subir 0,31%, Paris 0,28% e Londres 0,20%, enquanto Madrid recuou 0,12%, numa sessão que não contou com a referência da bolsa em Wall Street, por estar fechada devido ao feriado nacional nos EUA do Dia de Martin Luther King.