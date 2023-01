PSI segue em alta com impulso do BCP, que sobe mais de 2%

O PSI abriu a sessão de sexta-feira, 13 de janeiro, em alta de 0,25% nos 6056,47 pontos, alinhando com as principais praças europeias, que cotavam em território positivo. O Stoxx 600, índice pan-europeu, cotava em alta de 0,18%.



Entre as principais praças europeias, Londres crescia 0,58% e Paris avançava 0,33%. Frankfurt, entretanto, cotava com ganhos ligeiros, mas praticamente na linha de água.

Entre as ações ganhadoras em Lisboa, destacavam-se, pouco tempo depois da abertura, o BCP (+2,15% para os 0,19 euros), líder das valorizações; a Galp Energia (+0,86% para os 12,93 euros); e a Altri (+0,6% para os 5,05 euros). Eram 11 as cotadas que cresciam no início da sessão.

Nas quedas, cotavam a EDP Renováveis (-0,64% para os 21,63 euros), a ação que mais se desvalorizava; a casa-mãe EDP (-0,59% para os 4,89 euros); a Jerónimo Martins (-0,47% para os 21,02 euros); e a Mota-Engil (-0,31% para os 1,31 euros).