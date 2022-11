A camioneta foi ao rali

Em janeiro, por ocasião da apresentação à imprensa da 6.ª geração da pick-up Mitsubishi Strakar escrevi na Vida Extra, espaço que então o Expresso Online dedicava ao lazer, que a camioneta tinha ido à mina (do Lousal, em Grândola onde decorrera o evento). Desta vez, para um teste mais completo, foi à serra. Da Lousã e do Açor, onde se situam os traçados utilizados em maio do ano passado para os troços da Lousã, Góis e Arganil do Rali de Portugal.

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler