Vendas no comércio a retalho crescem 3,6% em julho

As vendas no comércio a retalho em Portugal cresceram 3,6% em julho deste ano face ao ano passado, anunciou esta terça-feira o Instituto Nacional de Estatística (INE).

O crescimento é idêntico ao verificado no mês anterior, revela a nota divulgada pelo INE.

A evolução do índice de volume de negócios no comércio a retalho beneficiou da aceleração dos produtos não alimentares, que registaram uma subida de 4,4%. Já os produtos alimentares, apesar do crescimento de 2,5%, abrandaram face ao mês de junho.

Em termos mensais, o volume de negócios no comércio a retalho subiu 1,1% no mês em análise, depois de ter caído 1,8% em junho, face a maio.

Quanto aos índices de emprego, remunerações e horas trabalhadas, estes apresentaram crescimentos homólogos de 1,7%, 9,8% e 2,1% em julho (1,9%, 12,1% e 2,3% no mês anterior), respetivamente.