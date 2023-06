Lidl garante já estar a baixar preços de óleos, laticínios, arroz e farinhas, mas custo da carne de porco vai subir

Os choques da pandemia da covid-19 e da invasão da Ucrânia pela Rússia, que penalizaram as economias globais, ainda contribuem, em 2023, para que haja volatilidade nos preços dos bens alimentares. Mas, assegura a subsidiária portuguesa do grupo Lidl, categorias de produtos que tiveram aumentos muito expressivos no ano passado, como os óleos alimentares, já estão mais baratos.

Bruno Pereira, administrador de compras da Lidl Portugal, garantiu, num encontro com jornalistas esta quarta-feira, 28 de junho, que a empresa já começou a fazer “nas últimas semanas” uma correção em baixa de preços de produtos alimentares que registaram subidas substanciais nos últimos meses, como os óleos, laticínios, farinhas e arroz, apesar da “volatilidade” ainda sentida nos custos gerais de produção.

“Noutras matérias-primas vemos um movimento contrário por outros fatores. A mais relevante nos últimos dois meses é a carne de suíno”, com aumentos de preço “na ordem dos dois dígitos”, especifica Bruno Pereira.

Os preços agrícolas no produtor continuam a subir a nível europeu. Na segunda-feira, o Eurostat, autoridade estatística europeia, deu conta de uma subida de 33% dos preços médios dos produtos agrícolas em Portugal, a maior subida homóloga, juntamente com Espanha, na União Europeia. A carne de porco tem encarecido particularmente devido à subida do preço das rações e da energia, provocando uma redução na produção europeia, segundo a Reuters.

É cada vez mais intensa a chuva de críticas de autoridades internacionais e nacionais (como o Banco Central Europeu e o Fundo Monetário Internacional) em relação às margens de lucro das empresas, tidas hoje como um dos grandes vetores a alimentar a inflação.

Mas o administrador de compras da Lidl Portugal não fala de indicadores do negócio nacional. Não avança margens de lucro da atividade portuguesa, tema quente entre reguladores e supervisores internacionais (e do Governo português) na posse de cada vez mais dados que sugerem um papel relevante da subida dos lucros na subida da taxa de inflação.

O gestor também não avançou quanto a Lidl Portugal prevê pagar de contribuição sobre os lucros excedentários, o windfall tax que o Governo aprovou sobre as energéticas e sobre as empresas de distribuição.