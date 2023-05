Volume de negócios no comércio a retalho desacelerou em março

O volume de negócios no comércio a retalho aumentou 0,4% em março face ao mês homólogo, uma desaceleração face a fevereiro, quando tinha registado um aumento de 0,6%, mostram os dados divulgados esta terça-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).

O aumento homólogo deveu-se essencialmente aos produtos não alimentares, que, apesar do abrandamento de 0,9 pontos percentuais face a fevereiro, registaram um crescimento de 1,1%. Já os produtos alimentares registaram uma diminuição de 0,4%.

Face a fevereiro, o índice cresceu 2,2%, depois de ter registado uma variação nula nesse mês.

“Em termos nominais, a variação homóloga do índice agregado foi 4,7% em março (7% no mês anterior), com os produtos alimentares e produtos não alimentares a aumentarem 10,4% e 0,1%, respetivamente (11,7% e 3,3% no mês precedente). As taxas de crescimento continuam a evidenciar efeitos pronunciados do aumento dos preços”, detalha o INE.

Já os índices de emprego, de remunerações e de horas trabalhadas registaram, em março, variações homólogas de 2,3%, 10,5% e 2,1%, respetivamente.

No conjunto do primeiro trimestre de 2023, as vendas no comércio a retalho cresceram 1,6% face ao mesmo período de 2022. No total destes três meses houve uma aceleração face ao registado no final de 2022 (-0,7% a nível homólogo, no quarto trimestre de 2022).