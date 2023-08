Plataforma "cripto" Coinbase recebe autorização para comercializar futuros nos EUA

Em plena tempestade no setor dos criptoativos, a Coinbase anunciou ter recebido autorização dos reguladores norte-americanos para comercializar futuros “cripto” na plataforma. As ações da plataforma fecharam em ligeira queda na sessão de quarta-feira, recuando 0,23%, mesmo depois de reagirem em alta na sequência do anúncio.

Segundo comunicado da Coinbase, a empresa conseguiu junto da Associação Nacional de Futuros (NFA na sigla em inglês), a autorização necessária para disponibilizar a compra e venda destes produtos a clientes norte-americanos. A NFA é a a organização nomeada pela CFTC, o regulador dos EUA dos mercados de commodities e de produtos financeiros derivados, para supervisionar o mercado de futuros.

“Este é um importante marco que reafirma o nosso compromisso de operar um negócio regulado e cumpridor, e de ser a plataforma nativa do setor das “cripto” mais segura e confiada pelos nosso clientes", segundo o comunicado da Coinbase.



A plataforma será, garante, a primeira “a disponibilizar diretamente compra e venda à vista de criptoativos lado a lado com futuros ”cripto" regulados e com alavancagem, através de uma solução de trading para os nossos clientes verificados".

Esta autorização para comercializar produtos “cripto” derivados é encarada como um avanço nas relações entre o setor dos criptoativos e a regulação pública, que têm andado muito publicamente às turras nos últimos meses. A SEC, o regulador dos mercados de valores mobiliários, processou este ano a Coinbase por alegadamente ter vendido valores mobiliários sem ter o registo necessário para o fazer.

A SEC chegou a recomendar à Coinbase que suspendesse a comercialização de todos os criptoativos à excepção da Bitcoin, algo recusado pela plataforma, que preferiu ir para tribunal contestar a interpretação do regulador.