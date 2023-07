Fundador da plataforma de criptoativos Celsius Network libertado sob fiança de 35,9 milhões de euros

O fundador da falida plataforma de empréstimo de criptomoedas Celsius Network, preso sob acusação de fraude, foi libertado na quinta-feira sob fiança de 40 milhões de dólares (35,9 milhões de euros), depois de se declarar inocente.

Alexander Mashinsky, de 57 anos, foi acusado pelo tribunal federal de Manhattan de manipular ilegalmente preços do token criptográfico da Celsius enquanto vendia secretamente os seus próprios tokens a preços inflacionados.

De acordo com a acusação, entre 2018 e 2022, Mashinsky apresentou a Celsius aos clientes como um banco moderno onde poderiam depositar criptoativos com segurança e ganhar juros, mas Mashinsky operava a Celsius como um fundo de investimento arriscado, recebendo dinheiro dos clientes sob pretextos falsos e enganosos e expondo-os a um negócio de alto risco.

A acusação alegou que Alexander Mashinsky promoveu Celsius através de entrevistas na imprensa, a conta no Twitter e o site da Celsius, junto com uma sessão semanal "Pergunte a Mashinsky Qualquer Coisa" publicada no site da Celsius e num canal no YouTube.

Funcionários da Celsius que notaram declarações falsas e enganosas nas sessões alertaram Alexander Mashinsky, mas foram ignorados, disse a acusação, especificado que o falso retrato de Mashinsky da Celsius como uma instituição segura fez com que os clientes aumentassem exponencialmente.